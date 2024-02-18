Portekiz, İsrail'den 'Uluslararası Adalet Divanı' kararlarını uygulamasını istedi

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani durumdan "derin endişe" duyduğunu, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından kendisinden istenen "her şeyi yapması" gerektiğini söyledi.

60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Cravinho, AA muhabirlerine İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cravinho, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani durumdan "derin endişe" duyduğunu belirterek, İsrail tarafından uluslararası hukukun uygulanmasının önemini vurguladı.

Joao Gomes Cravinho, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından kendisinden istenen "her şeyi yapması" gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuk, uluslararası düzenimizin temel direğidir." dedi.