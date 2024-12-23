Portekiz Ligi 15. Hafta | Benfica - Estoril maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Portekiz Ligi'nde 15. Hafta'da Benfica, liderlik için sahaya çıkıyor. Benfica - Estorilo maçı ile ilgili takımların puan durumu ve form istatistikleri, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün maç performansları, Benfica - Estorilo maçının tarih ve kanal bilgisi için detaylara bakalım:

BENFİCA PUAN DURUMU

Portekiz Ligi'nde oynadığı 14 maçta 35 puan toplayan Benfica, maç eksiğiyle 3. sırada bulunuyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Benfica, Estoril maçını kazanması halinde Portekiz Ligi'nde birinci sıraya yükselecek.

ESTORİL PUAN DURUMU

Ligde zor bir dönemden geçen Estoril ise oynadığı 14 maçta topladığı 16 puanla 18 takımlı Portekiz Ligi'nde 14. sırada bulunuyor. Estoril son 5 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORM DURUMU

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise göz dolduruyor. Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla ligde 6 gol 5 asist üreterek 11 gole direkt katkı yapmış durumda. Ayrıca Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole adını yazdırdı.

ORKUN KÖKÇÜ FORM DURUMU

Benfica'nın bir diğer formda oyuncusu olan Orkun Kökçü de ligde 2 gol 3 asistle 5 gole katkı sağladı. Ayrıca Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gole ulaştı.

BENFİCA - ESTORİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica - Estoril maçı 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 21:45'te yayınlanacak.

BENFİCA - ESTORİL MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Estoril maçı S Sport 2 televizyonundan canlı olarak izlenebilecek.

BENFİCA - ESTORİL MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Benfica - Estoril maçı S Sport 2 televizyonundan şifreli olarak izlenebilecek.

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE YER ALACAK MI?

Herhangi bir sakatlıkları bulunmayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Estoril karşısında ilk 11'de yer almaları bekleniyor.