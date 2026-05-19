Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadrosu belli oldu. Kadroda efsane futbolcu Cristiano Ronaldo da yer aldı.

Spor
  • 19.05.2026 15:42
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos
Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Portekiz Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

26 kişilik kadroda Portekiz'in 41 yaşındaki süper yıldızı Cristiano Ronaldo da yer aldı.

Portekiz'de kadroya çağrılan oyuncular şöyle:

Portekiz, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile aynı grupta yer alıyor.

