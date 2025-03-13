Portekiz’de hükümet düştü: Üç yılda üçüncü kez erken seçime gidiliyor

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Portekiz'de yaklaşık 11 ay önce kurulan azınlık sağ Demokratik İttifak (AD) hükümeti hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı Meclis'te yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamayarak düştü. Sosyalist Parti (SP), aşırı sağcı Chega, Bloco de Esquerda (BE), PCP, Livre ve PAN partileri karşı oy kullanarak hükümeti düşürdü.

Liberal İnisiyatif (IL) ise lehte oy kullanan tek muhalefet partisi oldu. Portekiz'de diktatörlük döneminin sona erip 1974'te demokrasinin geri dönüşünden bu yana ikinci kez bir hükümet güvenoyunda düştü.

Hükümetinin düşmesinin sebebi, Başbakan Luís Montenegro'nun kendisinin kurduğu ve siyasette aktif olduktan sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği "Spinumviva" adlı bir aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları oldu.

Başbakan Montenegro, ilki 21 Şubat'ta aşırı sağcı Chega, ikincisi 4 Mart'ta Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından sunulan iki gensorunun Meclis'te reddedilmesine rağmen azınlık hükümetinin yaşadığı siyasi krizi atlatabilmek için güvenoyu isteme yoluna gitmişti.