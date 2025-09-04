Portekiz’deki feniküler kazasında can kaybı 16’ya yükseldi

Portekiz’in başkenti Lizbon’da dün meydana gelen feniküler kazasında can kaybı arttı. Sao Jose Hastanesi’nin bildirdiğine göre, Turistik Gloria Füniküleri’nde dün meydana gelen kazanın ardından tedavi alınan 23 yaralıdan biri gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, yaralı sayısı 22 olarak açıklandı.

Portekizli yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ya da uyrukları hakkında henüz bilgi vermedi. Portekiz medyası ise ölenler arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.

YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas dün yaptığı açıklamada, "Gloria Füniküleri’nde meydana gelen trajik kazada hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettim. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Lizbon yas tutuyor" ifadelerini kullanmıştı.