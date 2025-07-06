Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da da görev yapan Francesco Farioli, Portekiz temsilcisi Porto'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.