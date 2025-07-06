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Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Portekiz ekibi Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Spor
  • 06.07.2025 16:02
  • Giriş: 06.07.2025 16:02
  • Güncelleme: 06.07.2025 16:06
Kaynak: AA
Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi
Fotoğraf: AA

Bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da da görev yapan Francesco Farioli, Portekiz temsilcisi Porto'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.

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