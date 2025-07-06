Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi
Portekiz ekibi Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.
Kaynak: AA
Bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da da görev yapan Francesco Farioli, Portekiz temsilcisi Porto'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.