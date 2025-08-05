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Porto, PSV ile sözleşmesi sona eren Luuk de Jong'u kadrosuna kattı

Porto, tecrübeli Hollandalı golcü Luuk de Jong'u transfer etti.

Spor
  • 05.08.2025 12:43
  • Giriş: 05.08.2025 12:43
  • Güncelleme: 05.08.2025 12:46
Kaynak: AA
Porto, PSV ile sözleşmesi sona eren Luuk de Jong'u kadrosuna kattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Portekiz ekibi Porto, Hollanda'nın PSV takımıyla sözleşmesi sona eren Luuk de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

34 yaşındaki forvetin transferini stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıklayan Porto, sözleşme süresini hakkında bilgi vermezken oyuncunun 26 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

Kariyerinde, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla, Barcelona ve PSV Eindhoven formaları giyen Hollandalı futbolcu, Sevilla'yla 2019-20 UEFA Avrupa Ligi Kupasını kaldırdı.

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