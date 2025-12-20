Giriş / Abone Ol
Porto, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı

Portekiz ekibi Porto 41 yaşındaki Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Spor
  • 20.12.2025 20:49
  • Giriş: 20.12.2025 20:49
  • Güncelleme: 20.12.2025 20:52
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.

Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti.

Thiago Silva Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

