Portre | Erdoğan'a koltuk, Afrin'e bomba: CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP yolunda

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılması bekleniyor.

2002 yılından bu yana CHP’de siyaset yapan Çerçioğlu, zaman zaman farklı çıkışlarıyla kamuoyunun tepkisini çeken bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Dört dönemdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Çerçioğlu, bu dönem içerisinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koltuğunu vermesi, Binali Yıldırım'ı karşılamaya gitmesi ve Afrin'e atılan bombalara isminin yazılması gibi olaylarla gündeme geldi.

BirGün, Çerçioğlu'nun kamoyunda tartışma yaratan açıklamalarını derledi.

27 Mayıs 2015 | Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde

7 Haziran 2015 seçimleri kapsamında AKP, Aydın’da 27 Mayıs 2015’te miting düzenledi.

Mitingde konuşan Erdoğan, sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun koltuğuna oturan Erdoğan, büyükşehir belediyesi şeref defterini imzaladı.

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. / Fotoğraf: AA

Erdoğan, o tarihte yaklaşık 1 ay önce babasını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na başsağlığı diledi.

Ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Çerçioğlu ise Erdoğan’a çini ve Efe heykeli hediye etti.

7 Aralık 2016 | Erdoğan’ın çağrısına uydu, 1071 dolar bozdurdu

Çerçioğlu, 2016 yılında da o dönem Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybını önlemek için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı döviz bozdurma çağrısına uyarak 1071 dolar bozdurduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada "Dolara, geldiği yere gitmesi için bir tokat da ben atıyorum. Doların artan değerine karşı Türk lirasına sahip çıkıp ekonomiye destek verilmelidir. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomimize destek vermemiz lazım. 1071 dolar bozduruyorum. 1071 bizler için çok anlamlı ve önemli bir tarih. Herkes aynı bilinçle hareket ederek güçleri oranında destek vermeli” ifadelerini kullanıldı.

31 Ocak 2018 | Afrin’e atılan bombada Çerçioğlu ismi, meydana Zeytin Dalı ismi verildi

2018 yılında TSK’nin Afrin'e yönelik yürüttüğü "Zeytin Dalı" harekatında görevli Aydınlı askerler, top mermisine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için kullanılan "Topuklu Efe" lakabını yazdı.

Aydınlı askerler, "Topuklu Efe" yazdıkları top mermisinin fotoğrafını da çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde kendi lakabının yazılı olduğu top mermisini gördüğünde çok duygulandığını söyleyen Çerçioğlu, "Onların bizim manevi desteğimizi yanlarında hissetmeleri mutluluk verici. Dualarımız onlarla" dedi.

Çerçioğlu, 2018 yılının Şubat ayında da Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Efeler ilçesinde bir meydan ve bulvara Zeytin Dalı isminin verildiğini duyurdu.

Efeler ilçemiz Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ali İhsan Paşa Bulvarı ile Mimar Sinan Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan meydana "Zeytin Dalı Meydanı", Ali İhsan Paşa Bulvarı'nın bu meydandan sonraki batı tarafında bulunan kısmına da "Zeytin Dalı Bulvarı" adı verildi. — Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) February 13, 2018

CİHANER'DEN TEPKİ: ŞİMDİ ÇIKMIŞ DENİZ GEZMİŞ DİYOR

Çerçioğlu’nun söz konusu paylaşımı CHP içinde de tepki konusu oldu.

2020 CHP Kurultayı’nda İlhan Cihaner, “Bir arkadaşımız Afrin’e atılan bombaların üzerine imza attı, şimdi çıkmış Deniz Gezmiş diyor” sözleriyle Çerçioğlu’nu isim vermeden eleştirmişti.

14 Mayıs 2019 | FETÖ sanığı:Çerçioğlu ve İmamoğlu aleyhinde beyan ver, serbest bırakalım’ dediler

2019 yılında Aydın’da ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ile sahtecilik suçlamasıyla açılan ve FETÖ’nün ‘belediyeler imamı’ olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan’ın bir numaralı sanık olduğu davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmasında Karaaslan, Çerçioğlu hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Karaaslan, kendisini ziyaret eden bazı kişilerin Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi durumunda tahliye sözü verdiklerini söyledi.

25 Ekim 2019 | Binali Yıldırım’ı karşılamaya gitti, AKP’li rakibi omuz attı

Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne TBMM eski Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım katıldı.

Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

ADÜ yerleşkesine geldiğinde kendisini karşılayan isimlerle tek tek tokalaşan Binali Yıldırım, Çerçioğlu ile de tokalaşarak Yerel Seçimlerde gösterdiği başarı nedeniyle tebrik etti.

Karşılamada, AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çerçioğlu ile tokalaşmadı ve yürüyüş esnasında Çerçioğlu’na omuz attı.

Savaş ile Çerçioğlu, 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde de AKP ve CHP’nin adayları olarak yarıştı.

23 Kasım 2022 | Çerçioğlu'dan AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı’na: Hakkımı helal etmiyorum

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye meclisi toplantısında İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a tepki gösterdi.

Çerçioğlu, “Hakkımı helal etmiyorum” ifadesini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan, İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Özcan'a tepki: Hakkımı helal etmiyorum!https://t.co/59xbGTiUCF pic.twitter.com/3vZtTVDYeg — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 23, 2022

10 Temmuz 2025 | Özel, Çerçioğlu ile tokalaşmadı

CHP Genel Merkezi'nde CHP'li belediye başkanları ile yapılan toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun elini sıkmamıştı.

Tokalaşma merasimi sırasında Özlem Çerçioğlu'nun elini uzattığı ancak Özgür Özel'in Çerçioğlu ile tokalaşmadığı görülüyor.