Posof’ta kar yağışı ve sis etkili oluyor

Aralık ayı ile beraber kar yağışının aralıklarla etkili olduğu ilçede yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Şiddetli yağan kar ve tipiden sonra güneşli bir havanın yaşandığı Posof’ta bugün itibarıyla kar yağışı yeniden etkili oluyor.

İlçenin önemli ulaşım ağlarından 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı’nda sadece küçük araçlara geçit veriliyor.

Tırlar ise geçemediği için Posof’a gelenler Damal ilçesinde bekletiliyor. Sis nedeniyle Gürcistan tarafından gelenler ise Posof Türkgözü sınır kapısında bekletiliyor.