‘Postacı Kadın’ın 1934’te faşizme karşı başkaldırısı

Kültür Sanat Servisi

Francesca Giannone'nin Salento'nun tutucu atmosferinde geçen romanı Postacı Kadın, Gutenberg etiketiyle okurla buluştu. 1934 İtalya'sında, kuzeyli bir öğretmen olan Anna'nın 'Postacı' olması hem faşizm döneminin zorlu şartlarına hem de kasabanın katı kurallarına karşı bir başkaldırı.

Merve Öke çevirisiyle yayınlanan roman, toplumsal tabuları yıkan bir kadının ilham verici varoluş mücadelesini anlatıyor. 1934’te İtalya'nın güneyindeki küçük Lizzanello kasabasına taşınan ‘Postacı Kadın’, değişime direnen bir toplumda, tabuları yıkan ve cesaretiyle iz bırakan bir kadının dokunaklı hikâyesi.