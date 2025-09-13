Giriş / Abone Ol
Postecoglou'nun Nottingham Forest kariyeri yenilgiyle başladı

Ajans Haberleri
  13.09.2025 20:01
  • Giriş: 13.09.2025 20:01
  • Güncelleme: 13.09.2025 20:01
Kaynak: AA
LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 32 ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi ile 46. dakikada Viktor Gyökeres, attı.

Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Arsenal, 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken konuk ekip, 4 puanda kaldı.

