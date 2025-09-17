Postmodern Jukebox ile retro gecesi

Dünyanın en sevilen müzik kolektiflerinden Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, ‘Magic & Moonlight Tour’ kapsamında İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicilerle buluştu. Geçmiş ve bugünü birleştiren müzikal yaklaşımlarıyla dikkat çeken kolektif ile modern müzik tarihinin en büyük hitleri 1920’lerden 1970’lere uzanan vintage tarzlarda yeniden hayat buldu.

Caz, swing, soul ve doo-wop gibi retro müzik türlerini günümüz şarkılarıyla buluşturan Postmodern Jukebox; enerjisi yüksek sahne şovları, sürpriz konuk sanatçıları ve müzikal yaratıcılığıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Michael Jackson’dan Radiohead’e, Lady Gaga’dan Nirvana’ya; Britney Spears, The Strokes, Queen, Billie Eilish, Guns N’ Roses ve daha nicelerine uzanan geniş bir repertuara sahip olan grup, müzikseverleri hem nostaljik hem de taptaze bir yolculuğa çıkardı. Tap dance performanslarının, büyüleyici vokallerin ve canlı caz enstrümanlarının buluştuğu Postmodern Jukebox, müzikseverleri zamanda bir yolculuğa çıkardı.