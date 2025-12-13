Potada büyük derbi: Fenerbahçe, Efes'i ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe, yarın Anadolu Efes’i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve canlı yayımlanacak.

Mücadelede hakemler Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Tolga Akkuşoğlu görev yapacak.

Ligde geride kalan 10 haftada 9 galibiyet ve 1 yenilgi alan son şampiyon Fenerbahçe, haftaya lider Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynayacağı derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

EFES'İN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Anadolu Efes ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda düşüş yaşadı. Ligdeki ilk 6 maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, ardından oynadığı 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 11. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer aldı.

İki ekip bu sezon Euroleague'de karşı karşıya gelmişti. Organizasyonun 6. haftasında oynanan mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes’i 79-69 mağlup etmişti.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde 162. kez rakip olacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 161 lig maçında Anadolu Efes 94, Fenerbahçe ise 67 galibiyet elde etti.