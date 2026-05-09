Potada derbi günü: Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kerem Baki, Can Mavisu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 28 karşılaşmada 24 galibiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile birlikte ilk 2 sırayı paylaşıyor. 29 maç oynayan Galatasaray'ın ise 16 galibiyeti var.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 89-73 kazanmıştı.