Potada derbi heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray'a konuk olacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak
Kaynak: Spor Servisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray ile mücadele edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak. Ligde 15'te 15 yapan sarı-lacivertliler, sıralamada lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.