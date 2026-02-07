Potada derbi heyecanı yaşanacak

Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbi, saat 15.30’da başlayacak.

Karşılaşmada hakem üçlüsü olarak Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu görev yapacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 16 galibiyet ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe haftaya lider giriyor. Galatasaray ise 11 galibiyet, 7 mağlubiyetle averajla 6. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertli ekip, derbiye ligde üst üste 7. galibiyet hedefiyle çıkacak. Son 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da kazanarak serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Basketbol Süper Ligi’nde iki ekip arasında oynanan son 7 derbiyi Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray ile ligde oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı ligdeki son galibiyetini 2021-22 sezonunun ikinci yarısında aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 11 Nisan 2022’de deplasmanda oynanan maçta rakibini 76-70 mağlup etmişti.

GALATASARAY ÇIKIŞINI SÜRDÜRME PEŞİNDE

Sarı-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Başantrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde form grafiğini yükselten Galatasaray, derbiyi kazanması halinde hem ligde üst üste 5. galibiyetini elde edecek hem de Fenerbahçe karşısındaki 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirecek.