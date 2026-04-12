Potada derbi heyecanı yaşanacak

Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede hakemler Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Polat Parlak görev yapacak.

FENERBAHÇE 26 MAÇTA 21 GALİBİYET ALDI

Ligde geride kalan 25 haftada 16 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Anadolu Efes, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 25 maçta 21 galibiyet elde eden Fenerbahçe ise zirvedeki yerini korumak için parkeye çıkacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 97-94’lük skorla kazanmıştı. Bu mücadele, haftanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.