Potada Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi ülkeler kazanamadı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'da yarın başlayacak 2023 Basketbol FIBA Dünya Kupası'nı 53 yıldır ev sahibi takım kazanamadı.

Organizasyon ilk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi. 1963'teki organizasyonda ev sahibi Brezilya zafere ulaştı. Yugoslavya'nın mutlu sona ulaştığı 1970 Dünya Kupası ise ev sahibi ekiplerin kazandığı son turnuva oldu.

Yugoslavya'nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 12 turnuvada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

Ev sahibi takımlar, kupada 5 kez final oynadı.

Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Kupaya 1954'te ev sahipliği yapan Brezilya, ABD'ye yenilerek ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası'nda ABD ile İstanbul'da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.