Potada en büyük hedef Dünya Kupası

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri öncesinde güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek, takımın hedefinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söyledi.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda başantrenör Andrea Mazzon, organizasyon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERECEĞİZ"

Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya gününde konuşan Mazzon, zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek takımın kısa hazırlık süresine rağmen en iyi performansı göstermeye çalışacağını söyledi.

İtalyan başantrenör, “Çok üst düzey rakiplerle karşılaşacağız. Japonya belli bir oyun tarzına sahip bir takım. Diğer rakipler de fiziksel açıdan çok güçlü. Önümüzde zor bir süreç var. Açılış maçından önce sadece üç antrenman yapabileceğiz. Kimse sihirbaz değil ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok akıllı oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kadronun güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Mazzon, 12 kişilik kadroyu belirlemenin kolay olmadığını söyledi. Seçilen oyuncuların belirli bir oyun tarzına uygun olarak belirlendiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, takımın önemli bir mücadele ortaya koyacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye’de gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Mazzon, burada çalışmanın kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Türkiye’de çok pozitif karşılandım ve kendimi evimde hissediyorum. Bu da bana ekstra motivasyon sağlıyor” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut ise organizasyon öncesinde heyecanlı olduklarını belirtti.

Milli oyuncu, “Uzun süredir ülkemizi Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlarda temsil etmek istiyoruz. Takımda çok pozitif bir enerji var. Farklı basketbol tarzlarına karşı oynayacağız ve buna göre hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Takıma yeni katılan devşirme oyuncu Kennedy Burke hakkında da konuşan Turgut, oyuncunun takıma uyum sağladığını ve yüksek enerjisiyle takıma katkı vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Kaptan Olcay Çakır Turgut, taraftar desteğinin önemine de değinerek, ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini söyledi.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten de takımın hedefinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu vurguladı. Zorlu bir grupta mücadele edeceklerini belirten Ökten, oyuncuların performansına güvendiklerini dile getirdi.

Genel menajer Aslı İnceer ise takımın zorlu bir fikstürle karşı karşıya olduğunu ancak Dünya Kupası’na katılmayı çok istediklerini ifade etti.