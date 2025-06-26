Potada eski Karşıyakalılar kapışıldı

İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon içinde kadrosu dağıldıktan sonra son anda kümede kalıp yeni sezon öncesi kulüpteki kongre süreci nedeniyle henüz adım atmayan Karşıyaka'nın eski oyuncuları transferde gözde. 2,5 yıl oynadığı Karşıyaka'dan ocak ayında ayrıldıktan sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de Türkiye Kupası ve EuroLeague şampiyonluğunun ardından Beşiktaş'la oynanan final serisinde dün lig şampiyonluğu kupasını da kaldıran guard Errick McCollum'a eski kulübü Galatasaray talip oldu. Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten 37 yaşındaki yıldızın karar aşamasında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile ligde final oynayan Beşiktaş da eski Karşıyakalı Vitto Brown ile anlaştı. Karşıyaka'da 2022-2024 arasında 2 sezon forma giyen Vitto Brown geçen sezonu EuroLeague finalisti Monaco'da geçirdi.

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