Potada Fenenerbahçe'den derbi zaferi

İnişli çıkışlı geçen ve son anlara taşınan derbide Fenerbahçe, Wade Baldwin’in son saniye basketiyle Galatasaray karşısında 79-77 kazandı.

Spor
  • 08.02.2026 18:31
  • Giriş: 08.02.2026 18:31
  • Güncelleme: 08.02.2026 18:38
Kaynak: Spor Servisi
AA

Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 79-77 mağlup etti. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan son saniyede belli oldu.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 5. dakikada 13-2’lik üstünlük yakaladı ve ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda ritim bulan Fenerbahçe, farkı tek sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına Galatasaray’ın 33-32’lik üstünlüğüyle gidildi.

SON ÇEYREĞE GALATASARAY ÖNDE GİRDİ

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek başladı. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyreğin son bölümünde üst üste üçlükler bulan Galatasaray, final periyoduna 57-52 önde girdi.

Son çeyreğe 6-0’lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 33. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Savunma sertliğini artıran ev sahibi ekip, 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı. Ancak Galatasaray, McCollum’un liderliğinde geri dönerek bitime 41 saniye kala Palmer’ın basketiyle öne geçti.

SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE

Son bölümde karşılıklı sayılarla skor 77-77’ye gelirken, maçın son hücumunda Baldwin’in basketi Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray  Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışmanın ardından diskalifiye edildi.

