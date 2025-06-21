Potada finalin üçüncü ayağı oynanacak

Spor Servisi

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş,, bugün Fenerbahçe’’yi konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Maç, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.