Poyraz deniz ulaşımını vurdu: 8 gemi Tekirdağ açıklarında bekletiliyor
Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgâr nedeniyle 8 şilep ve tanker açıkta beklerken, dalgalar kıyıya yosun ve atık sürükledi. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.