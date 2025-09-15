Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Poyraz deniz ulaşımını vurdu: 8 gemi Tekirdağ açıklarında bekletiliyor

Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgâr nedeniyle 8 şilep ve tanker açıkta beklerken, dalgalar kıyıya yosun ve atık sürükledi. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 15.09.2025 12:01
  • Giriş: 15.09.2025 12:01
  • Güncelleme: 15.09.2025 12:03
Kaynak: AA
Poyraz deniz ulaşımını vurdu: 8 gemi Tekirdağ açıklarında bekletiliyor
Fotoğraf: AA

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol