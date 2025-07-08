Pozitif Vibrations'ın ikinci edisyonu 10 Ağustos'ta gerçekleşecek

İlk edisyonu 22 Haziran’da Bonus Parkorman’da gerçekleştirilen +1 Sunar: Pozitif Vibrations’ın ikinci edisyonunda; Grammy ve Brit adaylığına ve Mercury Ödülü'ne layık görülen Michael Kiwanuka’nın yanı sıra; son dönemin öne çıkan isimlerinden Nilüfer Yanya ile disiplinler arası üretimiyle dikkat çeken Alicia yer alacak.

+1 Sunar: Pozitif Vibrations'ın 10 Ağustos'taki ikinci buluşmasında Bonus Parkorman'da yer alacak.

Pozitif Vibrations serisinin ikincisi 10 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da gerçekleşecek.

Pozitif Vibrations serisinin ikinci edisyonunun biletleri Biletix, Passo ve Biletinial’da satışta.