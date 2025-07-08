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Pozitif Vibrations'ın ikinci edisyonu 10 Ağustos'ta gerçekleşecek

Kültür Sanat
  • 08.07.2025 15:33
  • Giriş: 08.07.2025 15:33
  • Güncelleme: 08.07.2025 15:36
Pozitif Vibrations'ın ikinci edisyonu 10 Ağustos'ta gerçekleşecek

İlk edisyonu 22 Haziran’da Bonus Parkorman’da gerçekleştirilen +1 Sunar: Pozitif Vibrations’ın ikinci edisyonunda; Grammy ve Brit adaylığına ve Mercury Ödülü'ne layık görülen Michael Kiwanuka’nın yanı sıra; son dönemin öne çıkan isimlerinden Nilüfer Yanya ile disiplinler arası üretimiyle dikkat çeken Alicia yer alacak.

+1 Sunar: Pozitif Vibrations'ın 10 Ağustos'taki ikinci buluşmasında Bonus Parkorman'da yer alacak.

Pozitif Vibrations serisinin ikincisi 10 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da gerçekleşecek.

Pozitif Vibrations serisinin ikinci edisyonunun biletleri Biletix, Passo ve Biletinial’da satışta.

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