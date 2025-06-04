Pozitif Vibrations serisi ile holistik bir deneyim

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müzikseverler için holistik bir deneyim sunmayı amaçlayan ve şehre pozitif titreşim getirecek Pozitif Vibrations serisinin ilk buluşmasının konukları tamamlandı. Pozitif Vibrations 22 Haziran’da Foster the People, Biig Piig ve Mezerg’in yanı sıra This Could Be Texas isimli albümleriyle büyük yankı uyandıran English Teacher’ı da Bonus Parkorman’da ağırlayacak. +1’in katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Pozitif Vibrations serisi dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla dopdolu bir günlük festival vadediyor.

Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla müzik severlere unutamayacakları bir deneyim yaşatmak felsefesiyle ve +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations serisi 22 Haziran’da başlıyor. Los Angeles çıkışlı indie pop grubu Foster the People, çok dilli ve çok katmanlı sounduyla Biig Piig, Mercury ödüllü indie rock grubu English Teacher ve elektronik müzikle piyanoyu buluşturan Mezerg’i ağırlayacak olan Pozitif Vibrations 22 Haziran’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek.

ENGLISH TEACHER POZİTİF VİBRATİONS KAPSAMINDA SAHNEDE OLACAK

Leeds Conservatoire'da öğrenciyken tanışarak birlikte müzik yapmaya başlayan dört üyeden oluşan English Teacher; 22 Haziran’da gerçekleşecek Pozitif Vibrations’ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 2021'de çıkardıkları "R&B" adlı single ile müzik dünyasında ses getiren, ilk EP'leri “Polyawkward” ile kendilerine has, çok katmanlı ve estetik bir müzik dili oluşturan grup, Glastonbury ve Leeds gibi büyük festivallerde sahne aldı. TIME dergisi, 2023'teki "Nearly Daffodils" şarkılarını yılın en iyi 10 şarkısından biri seçti. Grubun hem kişisel hem politik temaları işleyen ilk albümleri “This Could Be Texas”, 2024 Mercury Prize'a aday gösterilmiş ve kazanmıştı.

FOSTER THE PEOPLE, MEZERG VE BİİG PİİG YANKI UYANDIRDI

İkonik şarkıları “Pumped Up Kicks”in internet üzerinden hızla yayılmasıyla uluslararası müzik sahnesine taşınan Foster The People, Pozitif Vibrations’ta yer alacağı belli olan ilk isimlerdendi. 2012 Grammy Ödülleri’nde En İyi Pop Duo/Grup Performansı dalında aday gösterilen Foster the People, 22 Haziran’da Bonus Parkorman'da öne çıkan indie pop parçalarını seslendirecek.

Müziğini “piano-boum-boum” olarak tanımlayan Mezerg’in de 22 Haziran’da İstanbullu dinleyiciler ile buluşacak olması heyecanla karşılanmıştı. Piyano, theremin ve analog synth’leri eş zamanlı çalarak sahnede adeta tek kişilik bir orkestra deneyimi yaratan Mezerg, bedenini müziğin bir parçasına dönüştüren eşsiz performansıyla sahnede olacak.

2016 yılında SoundCloud’a şarkılarını yüklemesiyle kariyerini başlatan, “Vice City” şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Biig Piig ise alternatif pop ve hip-hop/rap tarzlarındaki şarkılarıyla Pozitif Vibrations sahnesini renklendirecek.

Şehre pozitif titreşimler getirmek üzere yola çıkan Pozitif Vibrations serisinin ilki +1 sunumuyla Parkorman’da müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmak üzere yola çıktı. +1 Sunar: Pozitif Vibrations biletleri Biletix, Biletinial ve Passo’da satışta.