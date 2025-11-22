Pozitif Vıbrations'ta iki yeni isim: Pavel Petrov ve Gaia Ekho

Programı, organizasyonu ve diğer tüm detaylarıyla, +1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations’ın 19 Aralık’ta Volkswagen Arena edisyonunda ZHU’nun sahne alacağı duyurulmuştu. Pozitif Vibrations line-up’ına iki dikkat çekici isim daha eklendi. Elektronik müziğin yenilikçi temsilcileri Pavel Petrov ve Gaia Ekho, Volkswagen Arena’da dinleyicilerle buluşacak.

Grammy adayı Amerikalı prodüktör, vokalist ve DJ ZHU, 2014’te yayımladığı Faded ile dünya çapında büyük çıkış yaptı. Ardından gelen Generationwhy, Ringos Desert ve Dreamland gibi albümleriyle elektronik müzikte duygusal derinliği ve karanlık atmosferi bir araya getiren ZHU, sahnede ise görsel-işitsel bir deneyim sunmasıyla tanınıyor.

EXE AUDIO ve EXE Group’un kurucusu Pavel Petrov, Sofya’nın elektronik müzik sahnesinde EXE etkinliklerinin küratörü olarak tanınıyor. Dünyaca yükselen genç prodüktörler arasında gösterilen Petrov, gecenin temposunu belirleyen isimlerden biri olacak.

Klasik müzik temelli bir eğitimden gelen Gaia Ekho ise melodik tınıları elektronik müzikle harmanlayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Housekeeper Podcast Contest birinciliğiyle güçlü bir çıkış yakalayan sanatçı, sahnede yarattığı atmosfer ve çok katmanlı müzikal anlatımıyla uluslararası arenada hızla yükselmeye devam ediyor.

Pozitif Vibrations serisinin 19 Aralık’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek edisyonu +1, Volkswagen, Schweppes ve KIKO Milano katkılarıyla düzenlenecek.

Biletler BUGECE, Biletix, Passo ve Biletinial’da satışta.