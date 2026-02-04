Pozitifi negatife çevirdiler: Uyuşturucu testini 30 bin TL’ye değiştirmişler

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği gerekçesiyle Aralık 2025'te operasyon düzenlendi.

Siirt merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, beş kentte birçok isim gözaltına alındı. ‘‘Resmi belgede sahtecilik’’, ‘‘rüşvet’’ ve ‘‘suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi’’ iddialarıyla yürütülen soruşturmada toplam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan sekizinin hastane personeli olduğu belirtildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19’u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bazı isimlerin de firari olduğu belirtildi.

KAMU KURUMUNDA ÇALIŞIYOR

Bir şüpheli 25 Aralık 2025 tarihinde Siirt Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda dikkati çeken ifadeler kullandı. M.E.B. isimli şüpheli, sulh ceza hâkimliğinde test sonucunun değiştirilmesi için 30 bin TL ödediğini ifade ederek “İdrar vermek için kolluk görevlileri ile birlikte hastaneye götürüldüm. Hastanede idrar örneği verdim. Bu sırada Ü.Ö. adlı şahıs ile denk geldim. Bu şahıs bana idrar sonucumu negatif yapabileceğini söyledi. Bunun karşılığında benden 30 bin TL ücret istedi. Ben de daha önceden tanıdığım F.Ö. aracılığıyla Ü.Ö.’nün hesabına 27 bin TL ve 3 bin TL olacak şekilde iki defa para yolladım ve test sonucum negatif çıktı" dedi.

"Ben altı ay önce işe başladım ve bu süreçte kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" diye konuşan M.E.B. şu ifadeleri kullandı: "İşe başlamadan önce hemen hemen her gün uyuşturucu kullanırdım. Ancak uyuşturucu kullanmayı bahsedilen uyuşturucu tahlilinden iki ay önce bırakmıştım. İşe başladığım için ve işimi kaybetmemek amacıyla işimi garantiye almak istediğim için ismini verdiğim kişilerle irtibat kurup bu kişilere para gönderdim. Bu kişilerin memur olup olmadığını bilmiyorum… Böyle bir eylemde bulunduğum için pişmanım. Şu an Orman İşletme Müdürlüğü’nde işçi kadrosunda çalışıyorum. Tutuklandığım takdirde işimi kaybedebilirim. Bu nedenle savcılığın tutuklama talebini reddine karar verilmesini talep ediyorum.”

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Hâkim, M.E.B.’ye yönelik tutuklama talebini reddetti. M.E.B. yurtdışı çıkış yasağı ile pazartesi ve cuma günleri imza atmak üzere adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinde özetle para karşılığında uyuşturucu test sonuçlarını değiştirilmesini sağlamadıklarını ve test sonuçlarının nasıl değiştirildiğini bilmediklerini iddia etti.