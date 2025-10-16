PR çalışması erken bozuldu: Konut vaadi 983 günde tutturulamadı

6 Şubat 2023 tarihli depremlerin yaralarının halen sarılamadığını ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. Depremlerin üzerinden geçen 983 güne karşın deprem kentlerindeki barınma sorunu çözülemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart 2023’te yaptığı açıklamada, “Bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edilerek teslim edileceğini” kaydetti.

GERÇEKLEŞMEYEN HEDEF

Depremzedelere verilen vaade karşın konut hedefi tutturulamadı. CHP Milletvekili Gülcan Kış’ın deprem konutlarıyla ilgili soru önergesine verilen yanıt da konut vaadinin aradan geçen 983 güne karşın gerçekleştirilemediğini gözler önüne serdi.

CHP’li Kış’ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 319 bin konut hedefi kapsamında deprem bölgelerinde bugüne kadar kaç konut tamamlanmıştır?” sorusuna yanıt arandı. Önergede öte yandan, depremzedelerin barınma sorunuyla ilgili dokuz farklı soru daha yer aldı. Kurum, önergeyi 6 Ekim 2025 tarihinde yanıtladı. Yanıtta yalnızca konut sayısının paylaşılması dikkati çekti.

Bakan Kurum’un yalnızca bir soruyu yanıtladığı belge, depremzedelerin barınma sorunundaki çözümsüzlüğü ortaya koydu. Mart 2024’te tamamlanacağı belirtilen 319 bin konuta Ekim 2025 itibarıyla halen ulaşılamadığı belirlendi.

Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde Ekim 2025 itibarıyla teslim edilen konut ve işyeri sayısının 304 bin 836 olduğunu belirtti.

GERÇEĞİN ÜZERİNE PERDE

Yanıta yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Gülcan Kış, “Bugün aynı vaatlerin gölgesinde yurttaşlarımız, üçüncü kışı konteynerde karşılamaya hazırlanıyor. Bakan Kurum’un yanıtına göre, vaat ile sahne arasında koskoca bir uçurum var” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki sokakların halen çamur içinde olduğuna dikkati çeken Kış, şunları kaydetti:

“Bir yanda kameralar karşısında ışıl ışıl Hatay görüntüleri, yeni tabelalar, kurdeleler… Diğer yanda balçık. O görüntülerdeki parıltı, gerçeğin üzerini örten bir perde sadece. Vatandaşın umudunu bir zamanlayıcı gibi, ‘Yıl sonuna kadar hedefleniyor’ cümlesine bırakamazsınız. Söylenenlerin faturası halka kesiliyor, sorumlulara değil.”