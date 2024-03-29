Prag’da bir bebek pencere pervazına tırmandı

Prag’da apartmanın pencere pervazına tırmanan bebeği, polis kurtardı.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da yerden 6 metre yükseklikteki açık penceredeki pervaza tırmanan bebek, çevredekilerin polisi araması üzerine kurtarıldı. Polis, merdivenle dairenin penceresine tırmanarak annesi uyuya kalan bebeği evin içine aldı.

Çek polisi, 22 Mart’ta meydana gelen olayın vücut kamerası görüntülerini paylaşarak “Polis memurları, yaklaşık altı metre yükseklikte, pencere pervazında dengede duran birkaç aylık kız çocuğunu kurtardı. Polisler, merdiven yardımıyla kısa sürede küçük kıza ulaşıp emniyete aldı ve perdeleri açıp evin içinde uyuyan anneyi uyandırdı. Polise teşekkür eden anne çok derin uykuya daldığını, uyanamadığını söyledi. Dikkatli kişilerin ihbarları ve polisin hızlı müdahalesi sayesinde kimseye zarar gelmedi” açıklamasını yaptı. Görüntülerde polisin pencerede duran bebeğe sakin bir şekilde yaklaşması ve korkutmadan güvenli bir yerde tutması dikkat çekti.