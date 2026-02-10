Pratikte atılan bir adım yok

Haber Merkezi

Meclis Komisyonu süreç raporunun yazılması için yarın son kez toplanmaya hazırlanırken Türkiye ve Suriye’de birbirini etkileyen gelişmelere ilişkin farklı açıklamalar gelmeyi sürdürüyor.

Devlet Bahçeli’nin "Ahmetler makama dönünceye kadar kararımız nettir" çıkışını değerlendiren Ahmet Türk, “Şimdiye kadar pratikte atılmış hiçbir adım yok. Bu nedenle Kobane’ye açılan Mürşitpınar Sınır Kapısı yardım geçişlerine açılırsa bu bir samimiyet işareti olabilir. Türkiye’nin bu samimiyet testinden geçmesi lazım, yoksa Kürtlere asla güven veremeyeceklerdir” dedi.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Bahçeli’nin sözlerine ilişkin Yeni Yaşam’ın sorularını yanıtladı. Türk, "Bahçeli’nin açıklamalarını değerli ve önemli buluyoruz. Ama pratikte atılmış hiçbir adım yok. Batı cephesinde hiçbir değişiklik yok!" dedi.

Toplumda gittikçe artan bir güvensizliğin oluştuğuna işaret eden Türk "Bundan sonra elbette ki bu sürecin hızlanması için, hukuki düzenlemelerin ortaya çıkması gerekiyor. Ortadoğu’da kaosun sürdüğü bir dönemde hem Suriye’de hem Irak’ta hem İran’da hem Türkiye’de birçok sorunun çözümlenemediği bir süreçte eğer bir oyalama politikası ile Kürtleri aldatmaya yönelik bir anlayış olursa bu kimsenin lehine olmaz" ifadelerini kullandı.

ALDATMAYA İZİN VERMEYİZ

Türkiye’nin Suriye’deki sürece dair tutumunu eleştiren Türk, "Suriye’deki Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir anlayışa destek veren bir Türkiye var. Bir tarafta ‘Kürtler kardeşlerimizdir’ diyorlar ama Suriye’deki Kürtlerin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik HTŞ ve diğer çetelerle adeta birlikte hareket eden bir Türkiye fotoğrafı önümüze çıktı" diye konuştu.

Bahçeli ise partisinin 57’nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı açıklamada süreç mesajı verdi, “Bedel varsa ödemeye hazırız” dedi. Sürece dair “kararlılık” mesajı veren Bahçeli, olası risklere karşı geri adım atmayacaklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Terörsüz Türkiye süreci milli dayanışmayla hayat bulacak. Bedel varsa ödemeye hazırız. Herkesi uyarıyorum; Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir."