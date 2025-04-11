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Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da prefabrik evde meydana gelen yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncel
  • 11.04.2025 12:57
  • Giriş: 11.04.2025 12:57
  • Güncelleme: 11.04.2025 13:00
Kaynak: DHA
Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, yabancı uyruklu olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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