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Prefabrik evde yangın: 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.04.2025 13:55
  • Giriş: 11.04.2025 13:55
  • Güncelleme: 11.04.2025 13:58
Kaynak: DHA
Prefabrik evde yangın: 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi
Fotoğraf: DHA

Sakarya’da prefabrik evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, göçmen olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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