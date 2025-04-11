Prefabrik evde yangın: 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya’da prefabrik evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, göçmen olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.