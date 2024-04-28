Prematüre bebeklere sık ve uzun süreli takip uyarısı

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, 28 haftadan önce doğan bebeklerde mental retardasyon, serebral palsi, davranış problemleri ve öğrenme güçlüğünün daha sık görüldüğünü belirterek, "Bu nedenle prematüre bebekler daha sık aralıklarla, daha uzun süreli ve multidisipliner izlenmeli." dedi.

Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi, Belek Turizm Merkezi'nde yapıldı.

Prof. Dr. Koç, kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de yaklaşık yüzde 10 görülen prematüre bebeklerin sağ kalımlarının artırılması ve bebeklerde görülebilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Prematüre doğum başta olmak üzere riskli gebelerin doğumlarını, yenidoğan yoğun bakım ünitelerin bulunduğu merkezlerde yapmaları gerektiğini belirten Koç, şunları söyledi:

"Bununla bebeklerin yaşam şansı ve kalitesini artırması hedeflenmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde üst düzey teknolojiyle uzmanlar tarafından takip edilen ve yaşam şansı son yıllarda oldukça artan prematürelerin, bu yoğun bakım sürecinde aileleriyle özellikle de anneleriyle daha fazla vakit geçirmeleri, annelerinin göğsünde ten tene temasla büyümeleri bebeklerin yaşam şansını, nörolojik gelişimlerini iyileştirip, anne sütü alma oranlarını arttırırken, bu bebekler için çok önemli bir sorun olan enfeksiyon oranlarını azaltmaktadır."