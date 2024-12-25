Premier Lig 18. Hafta | Chelsea - Fulham maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde 18. Hafta, bu sezon çıkış yakalayan ve zirve yarışını sürdüren Chelsea ile ligin orta sıralarında tutunmaya çalışan Fulham arasında oynanacak. Chelsea - Fulham maçına dair tarafların puan durumundaki yerleri, form durumları ve maçın gün, saat ve kanal bilgilerine bakalım:

CHELSEA FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Chelsea, Premier Lig'de 35 puanla lider Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

FULHAM FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Fulham ise ligde oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor. Fulham son 5 maçta ise 1 galibiyet 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Chelsea - Fulham maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18:30'da oynanacak.

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Chelsea - Fulham maçı Bein Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.