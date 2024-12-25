Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Premier Lig 18. Hafta | Chelsea - Fulham maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon çıkış yakalayan Chelsea, sahasında Fulham'ı konuk ediyor. Chelsea - Fulham maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea - Fulham maçı şifreli mi? Takımların form durumları ve merak edilenler haberimizde.

BirBilgi
  • 25.12.2024 16:03
  • Giriş: 25.12.2024 16:03
  • Güncelleme: 25.12.2024 16:04
Premier Lig 18. Hafta | Chelsea - Fulham maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

İngiltere Premier Ligi'nde 18. Hafta, bu sezon çıkış yakalayan ve zirve yarışını sürdüren Chelsea ile ligin orta sıralarında tutunmaya çalışan Fulham arasında oynanacak. Chelsea - Fulham maçına dair tarafların puan durumundaki yerleri, form durumları ve maçın gün, saat ve kanal bilgilerine bakalım:

CHELSEA FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Chelsea, Premier Lig'de 35 puanla lider Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

FULHAM FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Fulham ise ligde oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor. Fulham son 5 maçta ise 1 galibiyet 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Chelsea - Fulham maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18:30'da oynanacak.

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Chelsea - Fulham maçı Bein Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BirGün'e Abone Ol