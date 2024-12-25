Premier Lig 18. Hafta | Manchester City - Everton maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 18. hafta maçlarıyla sürerken, ligde zor günler geçiren Manchester City ve Everton kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Everton karşılaşması ile ilgili takımların son durumu ile maç günü, saati ve kanal bilgisi detaylarına bakalım:

MANCHESTER CİTY FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Premier Lig'in en güçlü takımlarından olan Manchester City, 2024/2025 sezonunda zor günlerden geçiyor. Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Manchester City, 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Manchester City son 5 maçında ise sadece 1 galibiyet alırken, 1 maçı beraberlikle sonuçlandı, 3 maçını ise kaybederek sadece 4 puan toplayabildi.

EVERTON FORM DURUMU VE PUAN DURUMU

Ligin bir diğer köklü takımı Everton da ligde sıkıntı yaşayan ekiplerden biri. 16 maçta 3 galibiyet 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Everton, 16 puanla 15. sırada bulunuyor. Everton son 5 maçta ise 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi.

MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Manchester City - Everton maçı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 15:30'da oynanacak.

MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Manchester City - Everton maçı Bein Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.