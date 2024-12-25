Premier Lig 18. Hafta | Manchester City - Everton maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, sahasında Everton'u ağırlayacak. Manchester City - Everton maçı ile ilgili takımların ligdeki puan durumu, form istatistikleri ve maça dair tarih, saat ve kanal bilgisi haberimizde.
İngiltere Premier Ligi'nde heyecan 18. hafta maçlarıyla sürerken, ligde zor günler geçiren Manchester City ve Everton kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Everton karşılaşması ile ilgili takımların son durumu ile maç günü, saati ve kanal bilgisi detaylarına bakalım:
MANCHESTER CİTY FORM DURUMU VE PUAN DURUMU
Premier Lig'in en güçlü takımlarından olan Manchester City, 2024/2025 sezonunda zor günlerden geçiyor. Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Manchester City, 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Manchester City son 5 maçında ise sadece 1 galibiyet alırken, 1 maçı beraberlikle sonuçlandı, 3 maçını ise kaybederek sadece 4 puan toplayabildi.
EVERTON FORM DURUMU VE PUAN DURUMU
Ligin bir diğer köklü takımı Everton da ligde sıkıntı yaşayan ekiplerden biri. 16 maçta 3 galibiyet 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Everton, 16 puanla 15. sırada bulunuyor. Everton son 5 maçta ise 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi.
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Manchester City - Everton maçı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 15:30'da oynanacak.
MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?
Manchester City - Everton maçı Bein Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.