Premier Lig'de Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 34. hafta maçında Wolverhampton'a konuk oldu.

Arsenal, 45. dakikada Leandro Trossard ve 90+5. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Arsenal maç fazlasıyla 74 puanla liderliğe yükselirken, Manchester City'nin 73, Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.