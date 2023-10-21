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Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal, 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 23:00
  • Giriş: 21.10.2023 23:00
  • Güncelleme: 21.10.2023 23:01
Kaynak: AA
Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal, 2-2 berabere kaldı

Maçın ilk yarısını Chelsea, 15. dakikada Cole Palmer'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. Chelsea, 48. dakikada Mykhailo Mudryk'in golüyle 2-0 öne geçti.

Arsenal, Declan Rice'ın 77. dakikadaki golüyle farkı bire indirirken, 84. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle maça eşitlik geldi ve karşılaşma da 2-2 sona erdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, bu beraberlikle 21 puana çıkarken, Chelsea ise 12 puana çıktı.

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