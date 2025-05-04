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Premier Lig'de Chelsea, Liverpool'u 3-1 yendi

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 21:10
  • Giriş: 04.05.2025 21:10
  • Güncelleme: 04.05.2025 21:10
Kaynak: AA
Premier Lig'de Chelsea, Liverpool'u 3-1 yendi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool'u 3-1 yendi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea'nin golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

Liverpool'un tek golünü ise 85. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

Bu sonuçla lider Liverpool 82 puanda kalırken, Chelsea ise puanını 63'e çıkardı.

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