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Premier Lig'de Crystal Palace, Manchester United'ı 4-0 yendi

Ajans Haberleri
  • 06.05.2024 23:55
  • Giriş: 06.05.2024 23:55
  • Güncelleme: 07.05.2024 00:23
Kaynak: AA
Premier Lig'de Crystal Palace, Manchester United'ı 4-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 36. hafta mücadelesinde Londra ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Michael Olise, 40. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 58. dakikada Tyrick Mitchell attı.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 43'e çıkarırken, Manchester United 54 puanda kaldı.

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