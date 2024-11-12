Premier Lig'de küfür eden hakemin lisansı askıya alındı

İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL, sosyal medyada yayılan bir videoda Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği tespit edilen hakem David Coote'un hakemlik lisansının askıya alındığını açıkladı.

Coote, Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp'a küfür ettiği videonun sosyal medyada yayılmasının ardından açığa alındı.

Hakemlik kurumu PGMOL, açığa alma kararının derhal yürürlüğe gireceğini ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

42 yaşındaki Coote, son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Liverpool'un Aston Villa'yı 2-0 yendiği maçın hakemiydi.

Premier Lig'in en tecrübeli hakemlerinden biri olan Coote, 2018'den bu yana ligde görev alıyor.

GÖRÜNTÜ 2020 YILINDAKİ MÜCADELEYE AİT

Coote'nin lisansının askıya alınmasına sebep olan video, 2020 yılının Temmuz ayında Liverpool ile Burnley arasında oynanan 1-1 biten karşılaşmaya ait.

Mücadelenin ardından Jurgen Klopp Coote'yi eleştirmiş ve hakemin Liverpool'lu oyunculara yapılan müdahalelere faul vermediğini söylemişti.