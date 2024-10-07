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Premier Lig'de lider Liverpool, gol yemeden kazanmaya devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 13:33
  • Giriş: 07.10.2024 13:33
  • Güncelleme: 07.10.2024 13:33
Kaynak: AA
Premier Lig'de lider Liverpool, gol yemeden kazanmaya devam ediyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı Diogo Jota'nın golüyle 1-0 yendi.

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, ilk 7 haftadaki 5 maçını gol yemeden kazandı.

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