Premier Lig'de Liverpool, Tottenham'a 2-1 yenildi

Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, deplasmanda Tottenham'a 2-1 yenildi.

Ligin 7. haftasında Tottenham ile Liverpool'ın karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.