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Premier Lig'de Manchester City, Fulham'ı yenerek liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 16:47
  • Giriş: 11.05.2024 16:47
  • Güncelleme: 11.05.2024 16:47
Kaynak: AA
Premier Lig'de Manchester City, Fulham'ı yenerek liderliğe yükseldi

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda oynanan mücadeleyi; Josko Gvardiol'un 13 ve 71, Phil Foden'ın 59, Julian Alvarez'in penaltıdan 90+6. dakikada attığı gollerle kazandı.

Ev sahibi ekipte Issa Diop, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 85 yapan Manchester ekibi, Arsenal'ın 2 puan önünde zirveye yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fulham ise 44 puanda kaldı.

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