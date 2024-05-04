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Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton karşısında farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 22:33
  • Giriş: 04.05.2024 22:33
  • Güncelleme: 04.05.2024 22:33
Kaynak: AA
Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton karşısında farklı kazandı

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.

Konuk takımın tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.

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