Premier Lig'de Manchester City, Wolverhampton karşısında farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.
Konuk takımın tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.
Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.