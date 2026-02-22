Premier Lig'de son durum: Manchester City adım adım zirveye

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı konuk etti. Mücadeleyi Manchester City 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 14. dakikada Nico O'Reilly’nin golüyle öne geçti. Newcastle United, bu gole 22. dakikada Lewis Hall ile karşılık vererek skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nico O’Reilly’nin golüyle yeniden üstünlüğü sağladı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal’in puan kaybettiği haftada Manchester City puanını 56’ya yükseltti ve zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Son 5 maçında 4. yenilgisini yaşayan Newcastle United ise 36 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, Leeds United deplasmanına konuk olacak. Newcastle United ise sahasında Everton’ı ağırlayacak.