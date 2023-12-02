Premier Lig'de Wolverhampton'ı yenen Arsenal, liderliğini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
Emirates Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard attı.
Wolverhampton'ın tek golü 86. dakikada Matheus Cunha'dan geldi.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal, 33 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Wolverhampton ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.
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