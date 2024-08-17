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Premier Lig'de yeni sezon başladı

Premier Lig'de yeni sezon başladı. İlk maçta Manchester United, Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 17.08.2024 10:55
  • Giriş: 17.08.2024 10:55
  • Güncelleme: 17.08.2024 11:01
Kaynak: Haber Merkezi
Premier Lig'de yeni sezon başladı
Fotoğraf: DepoPhotos

İngiltere Premier Lig'de 2024/25 sezonu başladı. Dün akşam oynanan açılış maçında Manchester United, kendi sahasında Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester ekibinin golünü sezon başında Bologna'dan transfer edilen ve oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee kaydetti.

Premier Lig'de bugün 6 maç daha oynanacak.

Haftanın maçında ise Chelsea ile Manchester City yarın 18.30'da karşı karşıya gelecek.

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