Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu

Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli süper yıldızı Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de bu sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada "Fernandes, ligde üçüncü sırayı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almayı garantileyen Manchester United'ın itici gücü oldu" ifadeleri kullanıldı.

Portekizli orta saha oyuncusu, takımının özellikle sezonun ikinci yarısında yakaladığı başarılı grafikte en büyük pay sahibi oldu.

ASİST REKORU KIRDI

Bu sezon forma giydiği 37 maçta 8 gol atan Fernandes, kaydettiği 20 asistle Premier Lig'de bir sezonda en çok asist yapan oyuncu unvanına erişti.

Manchester United sezonu 3'üncü sırada tamamlayacak.