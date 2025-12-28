Premier Lig'de zirve yarışı kızıştı

Premier Lig’de sezonun en yoğun dönemi dün itibariyle başladı. Cumartesi programında zirve yarışındaki takımlar hata yapmadı ve sahadan üç puanla ayrıldı.

Arsenal, sahasında Brighton’ı 2-1 yenerek 18. maçlar sonunda 42 puanla liderliğe çıktı. Martin Ödegaard’ın golüyle öne geçen Londra ekibi, ikinci yarıda gelen bir Brighton kendi kalesine golüyle rahatladı. Brighton’ın Diego Gomez’le bulduğu gol skoru belirledi.

Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında 2-1 galip gelerek zirve takibini sürdürdü. City’de Rayan Cherki, asist ve golle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Aston Villa, Stamford Bridge’te Chelsea’yi 2-1 mağlup etti. Villa’da oyuna sonradan giren Ollie Watkins ikinci yarıda iki gol atarak sonucu belirledi. Bordo-mavililer bu sonuçla üst üste 11'inci galibiyetini aldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aston Villa Menajeri Unai Emery şunları söyledi:

"Tam olarak şampiyonluk yarışında değiliz ama bence iyi bir mücadele veriyoruz. Manchester City ve Arsenal, muhteşem performanslar sergiliyorlar."

LIVERPOOL ANFIELD’DA 3 PUANI ALDI

Liverpool, Wolves’u 2-1 yenerek üst sıra takibini sürdürdü. İlk yarıda Gravenberch ve Wirtz’ün golleriyle öne geçen Liverpool, ikinci yarıda Wolves’un golüne rağmen skoru korudu. Wolves, bu sonuçla üst üste 18'inci maçından da galip ayrılamadı ve kulüp rekorunu kırdı.

Brentford, Bournemouth’u 4-1 yenerek haftanın flaş skorlarından birine imza attı. Mücadelede Kevin Schade hat-trick yaptı.

Fulham, West Ham’ı 1-0 mağlup etti. Alt sıralarda yer alan iki ekipten Burnley ile Everton ise 0-0 berabere kaldı.